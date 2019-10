Само стари диско звезди пеят в София следващите месеци

Диско звезди от 80-те и 90-те ще залеят с хитовете си София в следващата половин година.

Известните от недалечното минало Шейла Боник - гласът на легендарната група “Бони М”, изпълнителката на Оne Way Ticket и основателка на култовата група “Иръпшън” Прешъс Уилсън и германските певици Сандра и Си Си Кеч ще гостуват за концерти в столицата.

Първият е в последния фатален петък за годината - на 13 декември. Тогава в зала 1 на НДК ще пеят Шейла Боник, Прешъс Уилсън и Сандра. Там ще прозвучат хитове като Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, I can't stand the rain, Raising my family, Cry to me, Maria Magdalena. Но освен световните звезди там ще се качат и две емблематични български - братя Аргирови.

Всичко, което трябва да знаете за: Местни избори 2019

Няколко месеца след това - на 25 април догодина, и то за концерт в “Арена Армеец” идва Си Си Кеч. На сцената ще излязат още две популярни имена - световноизвестният диджей Бобо и една от певиците на шведската група Ace of Base - Джени Бергрен.