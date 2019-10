Лиъм Галахър се самопредлага да пeе в новия филм за Джеймс Бонд

Бившият член на група "Оейзис" Лиъм Галахър заяви, че е на разположение на продуцентите, за да изпее водещата песен на поредния филм за Джеймс Бонд, съобщава Контактмюзик, цитиран от БТА.

Четиридесет и седем годишният музикант щял да бъде щастлив да бъде включен в саундтрака на продукцията, в която за последен път ще видим Даниъл Крейг в ролята на агент 007.

"В новия филм за Бонд се говори за много смърт. Могат да ми се обадят по телефона да им изпея нещо, преди всички да измрат", пошегува се Лиъм. Неговото парче "One of Us" звучи в телевизионния сериал на Би Би Си "Остри козирки". "Куентин Тарантино спокойно може да включи песента ми "Gone" в някой свой филм. Парчето е супер и в него има много от неговия свят!"

Доста имена се спрягаха за главната песен на новия Бонд, сред които и това на Ед Шийран. Но засега продуцентският екип начело с Барбара Броколи не е направил своя окончателен избор, припомня сайтът.