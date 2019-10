Певицата Лизо изравни рекорд в класацията на "Билборд" за сингли

Отбелязвайки седма непоследователна седмица на челна позиция, рапърката Лизо изравни рекорд в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщава сайтът на изданието.

Възвръщайки си първенството с парчето "Truth", Лизо изравнява рекорда на Иги Азалия, поставен със сингъла "Fancy", записан в сътрудничество с Чарли Екс Си Екс, предава БТА.

Лизо прекара шест последователни седмици на първо място с "Truth", преди миналата седмица да отстъпи на втора позиция. Тази седмица рапърката отново е на върха, изравнявайки рекорда за най-продължително пребиваване на върха на рап песен в изпълнение на жена.

Второ място в чарта за сингли заемат Шон Мендес и Камила Кабело с парчето "Senorita", следвани от певеца Луис Капалди със "Someone You Loved".

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от рапъра Пост Малоун с парчето "Circles" и ритъм енд блус певеца Крис Браун със сингъла "No Guidance", записан в сътрудничество с рапъра Дрейк.

На първо място в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми е рапърът Йънг Бой със 110 000 продадени еквивалентни единици от тавата "AI YoungBoy 2". Следват рапърът Пост Малоун с "Hollywood's Bleeding" и певицата Съмър Уокър с "Over It". Челната петица в албумния чарт се допълва от рапъра Да Бейби с "Kirk" и рапъра Лил Тиджей с "True 2 Myself". /