Доли Партън и Пинк ще пеят на церемонията за наградите на Асоциацията за кънтри музика

Доли Партън, Пинк и Люк Кумс са сред изпълнителите, които ще пеят на церемонията по връчването на наградите на Асоциацията за кънтри музика на 13 ноемвпри в Нашвил, съобщи ЮПИ.

Ерик Чърч, Миранда Ламбърт, Рийба Макинтайър, Марън Морис, която е с най-много номинации за отличията, "Фор кинг енд кънтри", Зак Уилямс, Крис Стейпълтън, Кари Ъндърууд и Кийт Ърбан също ще се качат на сцената, за да пеят на церемонията.

Доли Партън ще изпълни песните "God Only Knows", "There Was Jesus" и "Faith" заедно с "Фор кинг енд кънтри" и Зак Уилямс. Крис Стейпълтън ще се присъедини към Пинк, за да изпълнят "Love Me Anyway".

Рийба Макинтайър оповести в Туитър, че ще изпълни песента "Fancy" заедно с Люк Кумс, който пък ще зарадва феновете с изпълнение на хита "Beer Never Broke My Heart".

Кари Ъндърууд ще е водеща на церемонията заедно с Рийба Макинтайър и Доли Партън..