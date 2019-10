Хиляди фенове пуснаха в мрежата свои версии на три парчета на "Куин" (Видео)

Хиляди феновете на легендарната група "Куин" предложиха в Ютюб свои версии на три парчета на бандата на Фреди Меркюри, предава Ройтерс

Над 10 хиляди души от 120 страни се включиха в проекта "You Are The Champions". В него група "Куин" помоли последователите си да направят свои музикални и изпълнителски версии на три култови парчета на бандата - "Bohemian Rhapsody", "DonТt Stop Me Now" и "Kind of Magic". Кампанията беше лансирана във връзка с това, че песента "Бохемска рапсодия" стана първото парче, записано преди 90-те години на миналия век, достигнало 1 милиард гледания в Ютюб.

По този повод в Ютюб се изявиха фенове от всички възрасти и от всички краища на света, като пееха "Рапсодията", танцуваха под звуците на "DonТt Stop Me Now" или рецитираха театрално стиховете на "Kind of Magic". Песните бяха записани в кухнята или на полето, като много чести бяха и "двойниците" на фронтмена Фреди Меркюри.

Китаристът на "Куин" Брайън Мей сподели развълнуван: "Това е най-голямата награда за един творец, какъвто и да е той - да види че творчеството му е вдъхновило и други хора спонтанно да се изявят!".

"Bohemian Rhapsody" беше изпълнявана във предоставените в Ютюб видеоклипове вкъщи или сред природата на най-различни инструменти - от китара и пиано до арфа и цигулка. В някои от клиповете участниците танцуваха под ритмите на парчетата пред стадо крави, други насред улицата.