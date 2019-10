Новият филм на Анг Лий тръгна по 660 IMAX екрани в Китай

Когато филмът на Анг Лий „Близнакът" (Gemini Man) тръгна в Китай миналия петък, само 30 екрана в страната можеха да прожектират неговия оригинален 3D и 4K формат с 120 кадъра в секунда. Това направи билетите, вариращи на цени от около 200 юана (28 долара), най-търсените от запалените фенове, съобщи Радио "Китай".

За онези, които нямат достъп до тези екрани, кината с IMAX система, вече 660 в цялата страна, сега могат да предоставят наслада за окото, позволявайки на зрителите да видят екшън сцените по-ясно от обикновените екрани. В същото време през последните години все повече китайски режисьори използват Imax камери при снимането на филми.

До сряда „Близнакът", с участието на холивудската мегазвезда Уил Смит, е успял да натрупа в местния боксофис 25,4 милиона долара.

