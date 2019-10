Певецът Лиъм Галахър получава първото отличие "Рок икона" на церемонията за Европейските награди на MTV

Лиъм Галахър ще бъде обявен за носител на първото отличие "Рок икона" на тазгодишната церемония за Европейските музикални награди на MTV, побеждавайки своя по-голям брат и отявлен съперник Ноел Галахър, съобщи Контактмюзик.

Бившият фронтмен на групата "Оейзис" ще се качи на сцената в рамките на церемонията в Севиля, Испания, на 3 ноември, за да получи отличието и да изпълни песен на бандата и хит от новия си соло албум "Why Me? Why Not", предава БТА.

Четиридесет и седем годишният Лиъм е номиниран също в категорията най-добър рок изпълнител заедно с бандите "Грийн дей", "Паник ет дъ диско", "Имаджин дрегънс" и "1975".

Изпълнителят на хита "Wall of Glass" бе коронясан като Богоподобен гений на миналогодишната церемония за наградите на сп. "Ню мюзикъл експрес". Тогава той отбеляза, че е трябвало да получи това признание още през 2012 г., когато същото отличие спечели брат му. Лиъм прецени, че той и брат му са работили еднакво усърдно над песните на "Оейзис" и имат еднакъв принос за възхода й.