Продадоха черното кожено яке на Оливия Нютън-Джон от "Брилянтин" за 243 200 долара

Черното кожено яке, което Оливия Нютън-Джон носи в последните сцени на филма от "Брилянтин", беше продадено за 243 200 долара на благотворителния търг, организиран от нея, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Прилепналият черен панталон към якето беше продаден за 162 500 долара. С тях Оливия Нютън-Джон е облечена, докато изпълнява песните "You're the One That I Want" и "We Go Together" с Джон Траволта в мюзикъла от 1978 г. Нютън-Джон организира търга в Бевърли хилс, за да набере средства за раковата си болница в Мелбърн. Тя предложи още стотици спомени от дългата си кариера.

Актрисата и певица обаче е запазила някои бижута за дъщеря си, някои тоалети, които много харесва, както и наградите си "Грами". През 1992 г. Оливия Нютън-Джон се разболя от рак на гърдата. Миналата година болестта се завърна с тумор в долната част на гръбнака. Оливия Нютън-Джон има четири награди "Грами", включително и за запис на годината за "I Honestly Love Yоu" от 1974 г.