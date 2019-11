Мафитоският епос "Ирландецът" на Скорсезе взе три отличия на Холивудските филмови награди

Мафиотският епос "Ирландецът" на режисьора Мартин Скорсезе с участието на Робърт де Ниро и Ал Пачино стана големият победител на Холивудските филмови награди, спечелвайки три отличия, съобщи Контактмюзик.

Високобюджетната продукция получи призовете за най-добър актьор в поддържаща роля (Пачино), процудент (Ема Тилинджър Коскоф) и визуални ефекти (Пабло Хелман), предава БТА.

Приемайки отличието си, Ал Пачино благодари на Робърт де Ниро, че му е помогнал да получи ролята на Джими Хофа, казвайки добра дума за него пред Мартин Скорсезе. Пачино досега не е работил със Скорсезе. Актьорът допълни, че благодарение на Де Ниро не му се е наложило да се явява на прослушване за ролята.

На церемонията, състояла се в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс, супергеройската продукция "Отмъстителите: Краят", беше отличена като холивудски блокбастър. С приходи от 2,79 милиарда долара филмът, режисиран от Антъни и Джо Русо, наскоро задмина "Аватар" като най-касовата продукция на всички времена.

Актрисата Чарлийз Терон беше удостоена с награда за цялостна кариера. Отличието й беше връчено от миналогодишната му носителка Никол Кидман.

В категорията за най-добър актьор приза спечели Антонио Бандерас за ролята си във филма "Болка и величие" на Педро Алмодовар. Бандерас прие наградата от доведена си дъщеря, актрисата Дакота Джонсън.

Отличието за най-добра актриса беше присъдено на Рене Зелуегър за превъплъщението й в образа на Джуди Гарланд във филма "Джуди".

За най-добра актриса в поддържаща роля беше обявена Лора Дърн за "Брачна история".

С награди за актьорски пробив бяха удостоени съответно Тарън Еджъртън за превъплъщението му в образа на певеца Елтън Джон във филма "Rocketman" и Синтия Ериво за ролята на аболиционистката Хариет Тъбман в "Хариет".

Певецът и музикален продуцент Фарел Уилямс получи приза за холивудска песен за парчето "Letter to My Godfather", което звучи в документалната продукция "The Black Godfather" на Нетфликс.

Сред отличниците на Холивудските филмови награди се наредиха също Джеймс Манголд (най-добър режисьор за "Форд срещу Ферари"), Антъни Маккартън (най-добър сценарист за "Двамата папи"), Оливия Уайлд (режисьорски пробив за "Booksmart"), Шая Лабъф (сценарен пробив за "Honey Boy"), Ранди Нюман (най-добър композитор за "Брачна история"), "Играта на играчките: Пътешествието"(най-добра анимация).