Станция излъчва денонощно коледни песни 2 месеца в аванс (Видео)

Новосъздадената интернет радиостанция "Heart extra Xmas" започна да излъчва денонощно коледни песни, два месеца преди Коледа, пише в. "Метро".

За мнозина програмата може да им повдигне настроението и да ги вкара в "празничен режим". Но за хората, които мразят Коледа именно заради коледните песни, които звучат отвсякъде - от телевизионния екран до мола, тя ще бъде истински кошмар, коментира изданието, информира БТА.

Радиостанцията няма водещи, не предлага новини, а нонстоп въртене на класики, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. До насита ще могат да бъдат слушани евъргрийни като "Farytale of New York", "All I Want for Christmas is You", "Last Christmas"" и др.