Киану Рийвс се появи публично с 46-годишната си приятелка (Видео)

#KeanuReeves & #AlexandraGrant attend the 2019 #LACMA 2019 Art & Film Gala Presented By #Gucci at @LACMA, #LosAngeles - Nov 02 2019

03:03 video on YouTube?

2019 LACMA Art + Film Gala Arrivals - Keanu Reeves, Jared Leto, Brie Larson, Billie Eilish - WMTV https://t.co/IzH1zNRkg7 pic.twitter.com/zGGLyPFbNh