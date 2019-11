Последното турне на Кис преминава и през България

Рок бандата Кис ще е в България на 18 юли 2020 в Арена Армеец.

Музикантите обещават уникално шоу - сценични ефекти, пиротехника, огромна сцена и невиждани светлинни ефекти.

За повече от два часа ще чуем рок химни като "I Was Made For Lovin 'You", "Love Gun", "Deuce" и "Rock And Roll Nite“, оформили неподражаем стил, станали любими на няколко поколения, и белязали Кис като част от Rock And Roll Hall of Fame.

България е включена в турнето END OF THE ROAD, което стартира през януари 2019 във Ванкувър, Канада и премина през най-големите арени в Северна Америка, Европа и най-големите музикални фестивали.

KISS ще приключат своята кариера с обиколката на нови 75 дати през 2020.

Групата споделя: „Турнето ще бъде наистина невероятен празник, за тези, които бяха с нас през всички тези години, и последен шанс за тези, които са ни пропуснали.“

На 17 юли 2021, групата е основана през 1973, ще излезе на сцената за последен път в града, където всичко започна – Ню Йорк. Със световното турне END OF THE ROAD "Demon", "Starchild", "Spaceman", и "Catman" отпразнуват 45 години музикална история, с над 100 милиона продадени копия.