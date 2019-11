“Кис” пеят за последно и в София (Обзор)

След 11 години легендарната нюйоркска рокгрупа “Кис” (KISS) ще свири отново в София - и този път за последно.

Концертът в “Арена Армеец” ще е на 18 юли 2020 г. и е част от последното турне на групата, наречено “Краят на пътя” (End of the Road). С него маскираната банда слага край на бляскавата си и шумна кариера след 45 години на световната музикална сцена.

Ще го направи така, че феновете им да ги запомнят завинаги - ще изстрелват ракети от инструментите си, ще кръжат над феновете, ще ползват светлинни ефекти и пиротехника, невиждани досега. Шоуто ще продължи над два часа, в които Пол Стенли, Джийн Симънс, Ерик Сингър и Томи Тайър ще изпълнят рок химни като I Was Made For Lovin' You, Love Gun, Deuce и Rock And Roll Nite. Именно песните им, оформили неподражаемия стил на бандата, са причината “Кис” да станат част от Залата на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо, в САЩ.

Турнето End of the Road стартира през януари 2019 г. във Ванкувър, Канада, и преминава през най-големите арени в Северна Америка, Европа и най-големите музикални фестивали. За 2020 година “Кис” са обявили нови 75 дати. “Турнето ще бъде наистина невероятен празник за тези, които бяха с нас през всички тези години, и последен шанс за тези, които са ни пропуснали”, казват музикантите, прочули се с тежкия грим, покриващ изцяло лицата им. Въпреки че има период в кариерата им, когато свалят маските, феновете им завинаги ще ги запомнят като комиксовите герои Демона, Звездното дете, Космическия човек и Човека-котка.

На 17 юли 2021 г. групата, основана през 1973-а, ще излезе на сцената за последен път в града, откъдето тръгва - Ню Йорк. Със световното турне четиримата ще отпразнуват музикалната си история, която включва над 100 милиона продадени копия и 25 златни албума. Те са на 10-о място в класацията на VH1 “100 най-велики рок музиканти” и на 9-о в класацията на MTV “Най-великите метъл групи”.

“Кис” пеят в София за първи път през 2008 г. пред 15-хилядна публика. Сега билетите за концерта им струват от 65 до 140 лв.