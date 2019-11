Звездите на 90-те за втора поредна година на летния фестивал през август

Лу Бега и “Лас Кетчуп” пеят под открито небе в Бургас

Соник, “Си-Блок”, музикантите Дейвид Кол и Робърт Кливил от култовата група на 90-те C+C Music Factory идват в България догодина, за да се включат във второто издание на Spice Music Festival, което ще бъде в Бургас на 7, 8 и 9 август.

С тях на сцената в морския град ще излязат мамбо изпълнителят Лу Бега, най-известен с парчето си Mambo No. 5, Розала, която ще изпее хита Everybody's Free, италианската група “Блек Бокс”, испанската женска банда “Лас Кетчуп”, нашумяла с песета The Ketchup Song, по-известна като Aserejе и специфичния танц към нея.

Меломаните ще чуят и I Like to Move It в изпълнение на групата Reel 2 Real и Марк Куаши, популярен с артистичния си псевдоним The Mad Stuntman. Ще звучат още хитовете на групите МАКС и “Корона”, както и тези на други знакови за 90-те години изпълнители.

Това лято бе първото издание на фестивала, което успя да разтанцува над 8000 фенове под откритото небе в Бургас. Миналата година то беше 2 дни, като събра на една сцена East 17, Dr. Alban, Rednex, La Bouche, Snap, Haddaway, 2 Brothers on the 4th floor, Capella, Deep Zone, Ice MC, No Mercy, 2 Unlimited, както и българската група “Ъпсурт”.