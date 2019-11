Вижте предстоящите събития в НДК за 11-17 ноември

/11 ноември – понеделник/

Големият зимен концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени ви очаква на 11 ноември /понеделник/ от 20:00 часа в зала 1. Любимите ви песни от любимите музиканти – Стефан Вълдобрев, Иван Лечев, Веселин Веселинов – Еко, Мирослав Иванов и Стоян Янкулов – Стунджи.

„Портретът на Дориан Грей“ по едноименния роман на Оскар Уайлд ще можете да видите на 11 ноември /понеделник/ от 18:30 часа в Театър Азарян. Сценичната версия и режисура са на Стайко Мурджев. Участват: Дориан Грей - Севар Иванов, Лорд Хенри Уотън - Калин Врачански, Базил Холуърд - Александър Хаджиангелов, Лейди Уотън - Гергана Цакова, Херцогиня Монмът - Пепа Манева, Сибил Вейн - Мариана Бонева, Джеймс Вейн - Кънчо Кънев, Мисис Вейн - Албена Чобанова, Мистър Айзъкс - Лъчезар Кацарски, Алън Кембъл - Боян Петров, Продавачът на опиум - Мартин Лазаревски, Виктор - Аладин Алиибрахим, Божидар Йорданов, Йордан Върбанов.

„Млада“ кръгла маса събира активни общественици от новото поколение по покана на „Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с института „Иван Хаджийски“. Събитието е по повод трийсетата годишнина от началото на пропазарните и продемократични промени у нас и е своеобразно припомняне за кръглата маса, с която започва преходът в България. Участниците ще имат възможността да представят собствени визии по какъв начин според тях България може да отбелязва прогрес – трийсет години след началото на промените. Събитието ще се проведе на 11 ноември от 09:00 часа в Литературен клуб „Перото“.

От 11 до 16 ноември в Артгалерия от 11:00 до 18:00 часа ще можете да разгледате изложбата „Мистичната Царичина в 3D картини“ – живопис. “

33-тото издание на Киномания ще представи селекция от филми, посветена на големия италиански режисьор Франко Дзефирели, който ни напусна тази година на 96-годишна възраст. Публиката в кино „Люмиер Лидл”ще се наслади на едни от най-известните му филмови заглавия, като „Братко Слънце, Сестро Луна“ /11 ноември/ и „Хамлет“ /12 ноември/.

/12 ноември – вторник/

Деси Добрева – ангелски глас и дяволска стихия в едно на сцената на зала 1 на 12 ноември от 20:00 часа. С Деси на сцената ще се качат – Лудо Младо Бенд, македонският виртуоз Джамбо Агушев и неговият оркестър, Петър Янев и гайдарите от Българска Национална Гайдарска Асоциация, Цветан Недялков от Ку-ку бенд, Михаил Йосифов, певицата Мими Николова, Мариус Куркински, танцова формация „Гераци“, формация „Багри“, както и танцьорите Магдалена Янева и Стефан Николов.

Спектакълът „Корабът нощ“ ви предлага да последвате една от най-енигматичните и значими авторки на 20ти век – Маргьорит Дюрас. Откровенията й за любовта и желанието минават познатите ни граници, привличат и стряскат едновременно. Опит да преминат своите граници правят и актрисите Цветана Манева, Татяна Лолова, Петя Силянова и Пламена Гетова – 12 ноември, 19:00 часа, Театър Азарян.

/13 ноември – сряда/

Почитателите на Питър Бенс ще имат щастието да се насладят на кросоувър пътешествията му между класиката и поп музиката, благодарение на които той вече има над 250 милиона онлайн гледания. Събитието е на 13 ноември от 20:00 часа в зала 1 на НДК.

Снежина Петрова в ролята на „Медея“ ще можете да видите на 13 /от 18:30 часа/ и 14 ноември /от 20:00 часа/ в Театър Азарян. Изоставена от своя мъж, Медея търси и намира възмездие, като посяга на една универсална ценност – своите деца. Трагичният й избор вълнува човечеството от Античността до днес. Текстът на Еврипид от 431 г. пр. Хр., оживява в новия превод от старогръцки на Георги Гочев и Петя Хайнрих и във виртуозното изпълнението на 40 актьори, музиканти и деца.

„Способни ли сме да споделим общ наратив за миналото, за състоянието си днес и за желаното бъдеще, който да ни дава сила като общество да се развиваме по стандартите на доброто, на човечното и справедливото“, пише в уводната си бележка към новия брой (8-10/2019) на сп. „Ново време“ неговият главен редактор Георги Пирински. С тази книжка редакционният екип отправя покана за дискусия както за станалото през трите десетилетия след Десети ноември, така и за пътя ни напред. „30 ГОДИНИ СЛЕД ДЕСЕТИ. А СЕГА НАКЪДЕ?“ – водещата тема на броя, е тема и на предложената среща на живо с читатели, автори, анализатори – 13 ноември, 17:30 часа в Литературен клуб „Перото“.

На 13 ноември от 16:00 часа в Клуб 1 всички, които искат да се насладят на изложба с рисунки от участниците в Националния конкурс за детска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години МАГИЯ“ ще имат тази възможност. В инициативата се включиха 896 ученици на възраст от 1 до 7 клас, които изпратиха своите творби и послания, вдъхновени от книгите за Хари Потър.

/14 ноември – четвъртък/

Тазгодишното издание на Киномания ще стартира на 14 ноември от 19:00 часа в зала 1 с прожекция на филма „Засукан свят“ с режисьор Мариус Куркински – екранизация по едноименния разказ от сборника „Диви разкази“ на големия български писател Николай Хайтов. Филмовата панорама ще се проведе между 14 и 30 ноември, а акцентите в програмата са повече от любопитни.

Нидал Алгафари ще представи новия си роман „Рано или късно“ на 14 ноември от 17:30 часа в Литературен клуб „Перото“. Един роман за любовта-табу. За красотата на трепетите след като животът е поднесъл жестоките си превратности.

/15 ноември – петък/

Двама братя – една жена – една любов. Съвременната пиеса „За теб“, която ви отвежда по пътя на любовта, приятелството и това, че сме крехки, можете да гледате на 15 ноември от 18:30 часа в Театър Азарян. В ролите ще видите Христо Мутафчиев и Станимир Гъмов.

Единственото по рода си събитие за професионалната общност на ръководители на проекти и екипи тази година ще се проведе на 15 ноември в зала 3 от 08:30 часа, когато PMI Bulgaria Chapter ще отпразнува и 50-тата годишнина на PMI. Добри практики и реални бизнес сценарии, меки умения, хибридни подходи и методи за управление на проекти - това са само част от акцентите на Project Management Summit Bulgaria 2019.

Филмите от Киномания превземат киносалоните в страната. Пълната програма на фестивала можете да откриете на www.kinomania.bg.

/16 ноември – събота/

По традиция Киномания и тази година ще представи най-новия филм на режисьора Уди Алън – „Един дъждовен ден в Ню Йорк”. Романтичната комедия събира на едно място звездите Тимоне Шаламе, Ел Фанинг, Селена Гомес, Лийв Шрайбър, Джуд Лоу и дава сериозна заявка, че ще се превърне в един от хитовете на тазгодишното издание на фестивала, продуциран от НДК. Прожекцията на филма ще бъде в зала 1 на 16 ноември от 19:00 часа.

Театър Азарян се включва в тазгодишното издание на Нощта на театрите с две от най-знаковите си представления – „Островът на съкровищата” и „Апарт”. Страховитият пират Флинт ще отплава заедно с кораба си към мистериозен остров на 16 ноември от 16:30 ч. , а историите на едни от най-големите актьори и режисьори може да видите в същия ден от 20:00 ч.

В Нощта на театрите – 16 ноември от 19:30 часа в ДНК–пространство за съвременен танц и пърформанс ще можете да се насладите на премиерния спектакъл на Анна Данкова – „Ада Лавлейс“. Пърформансът изследва чувствителността и менталността на Ада Лавлейс през едно ключово за вербалния ѝ език понятие - представата за видимо-невидимо. Основно сценично средство е окото като идеен (камера обскура), чувствителен (физически), механичен (видео камера) апарат. По подобен начин е реализиран и звукът, който представлява пулсът на актрисите в реално време, изследвайки сърцето като "апарат" на чувствата и помпа на живота.

/17 ноември – неделя/

КИНОМАНИЯ представя вечер, посветена на Теодор Ушев под наслов „Нарисувай ми тъга” – 17 ноември, 19:00 часа, зала 1. Ще видите премиера и единствена прожекция за България на най-новия филм на Теодор Ушев „Физика на тъгата” (по едноименния роман на Георги Господинов) и анимационен концерт по „Четирите годишни времена” на Вивалди. В програмата са включени изпълнения на живо от цигуларя Иван Пенчев със Quarto Quartet - The Chamber Musicians of Sofia на „Четирите годишни време” на Вивалди с излъчване на 4 експериментални анимации към тях. Анимационните адаптации са вдъхновени от най-популярното произведение на Вивалди – „Четирите годишни времена” и са изработени по покана и продуцирани от Университета по изкуства в Токио (Tokyo University of the Arts). Автори са четиримата световноизвестни аниматори: Теодор Ушев (България/ Канада), Прит и Олга Парн (Естония), Атсуши Вада (Япония), Анна Буданова (Русия).