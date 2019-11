Холандската суперзвездра Fedde Le Grand с ексклузивен лайв за Радио NOVA

Fedde Le Grand – холандската суперзвезда на електронната музика с повече от 2 милиона последователи във Facebook и още повече – почитатели в цял свят, пуска на ексклузивно парти в Радио NOVA пред избрана публика тази събота. Целият сет на световноизвестния диджей се излъчваше и на живо на www.radionova.bg и на 101.7 FM и може да се гледа отново в канала на радиото в YouTube.

Броени часове преди участието си в YALTA Club, Fedde Le Grand направи безценен жест към българската публика и слушателите на радиото с легендарен статус в България – Радио NOVA, като им подари емоционален сет със заразителни клубни тракове на специално парти от студиото на медията. Това беше вторият от поредица ексклузивни лайвове на световноизвестни диджеи, които Радио NOVA осъществява този сезон. Първият лайв стрийм беше през октомври с Roger Sanchez.

Fedde Le Grand, който е пускал пред стотици хиляди фенове на някои от най-големите световни фестивали и в легендарни клубове като Coachella, Exit Festival, Global Gathering, Electric Zoo, Mysteryland, Tomorrowland, Ultra, Ministry of Sound, призна, че емоцията от близкия контакт с публиката винаги го зарежда положително. Фенове и критици го определят като пионер, налагащ тенденциите в съвременната хаус музика. Повече от десетилетие той почти неизменно е сред 30-те най-добри диджеи в света според престижния топ 100 на DJ Mag. През 2006 г. парчето му "Put Your Hands Up For Detroit" оглави авторитетната класация за сингли на Великобритания и чартовете на много европейски държави. Последваха хитовете "Let Me Think About It", "The Creeps", "3 Minutes To Explain", "So Much Love", два студийни албума, както и ремикси за артисти като Michael Jackson, Coldplay, Madonna, will.i.am, Robbie Williams, The Chainsmokers, Everything But The Girl, Fatboy Slim, Faithless и много други.

Радио NOVA e радиостанцията с емблематичен статус в България за електронната музика. То е първото и единствено радио в страната, което излъчва house, lounge и chill out музика и най-добрата селекция от предавания от електронната сцена. В ефира му има над 20 специализирани предавания на Roger Sanchez, Mark Knight, Dedmau5, Hardwell, Fedde Le Grand, Nicole Moudabеr, Defected Records, Claptone и мн. др.

Предаването на Fedde Le Grand Darklight Sessions звучи в България вече седем години само на честотата на Радио NOVA – 101. 7FM, всеки понеделник и петък от 23:00.