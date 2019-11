Кирил Велчев: Събития на "Пловдив 2019" станаха емблеми за страната

4560 артисти участваха в европейската столица на културата. С Матера направихме 15 проекта, но все още има какво да се учим за културния туризъм, казва директорът на общинската фондация

- Г-н Велчев, двама членове на управителния съвет на фондация "Пловдив 2019" подадоха оставки. Шефката на Занаятчийската камара Тони Симидчиева обясни, че си тръгва, за да може новият кметски екип да започне на чисто. А художникът Матей Матеев казва, че още в началото на годината е обявил намерението си, защото според него не са изпълнени събития, заложени в апликационната книга. Как ще коментирате?

- Това е личен избор. Аз съм благодарен на всеки от тях за съвместната работа и се радвам, че работихме заедно в период на най-усилена дейност по реализиране на програмата на проекта.

- 2019-а е към края си. Каква беше тя за фондацията, която ръководите?

- Това е годината, в която България за първи път има свой град - европейска столица на културата. За мен тя ще остане много емоционална и свръхдинамична.

По-важно е какво следва оттук нататък като поуки, опит и наследство за всички нас. Екипът ни беше поставен пред нелеката задача да създаде механизми за финансиране на културния сектор спрямо особеностите на инициативата.

Вярвам, че след 4 години и повече от 12 отворени покани за кандидатстване на артисти и организации от страната и чужбина, числата са красноречиви. Повече от 1700 организации заявиха желание да се включат в програмата на Пловдив. Получихме

наистина добри идеи

и проекти. Далеч съм от мисълта, че всички са останали доволни, но това е и невъзможно в рамките на една година всичко да бъде идеално. Към момента 4560 артисти участват в инициативата.

- Успяхте ли да задоволите различните вкусове на публиката с вашата програма?

- От януари досега сме реализирали повече от 550 събития. Това означава по две на ден. Започнахме още в началото на 2017-а, защото една от мисиите е да създадем устойчивост и надграждане. Радвам се, че някои от тях се превърнаха в емблеми не само за града, но и за страната и се утвърдихме като фестивална столица на България.

Например ежегодното издание на „Хилс оф рок” вече трета година води десетки хиляди в Пловдив. Да не говорим за високия имидж, която носят събития от този мащаб с присъствието на световни имена, рекламата и туристите. Статистиката сочи, че за събития с билети сме привлекли над 120 хиляди души от началото на годината.

- Разполагахте с 20 млн. лева, за да обезпечите програмата. Справихте ли се и как си обяснявате упреците към фондацията?

- Пловдив не се различава особено от другите градове, които вече са били домакини. Ние сме 60-ият град носител на титлата. Само ще кажа, че Европейската комисия стрикно ни следи.

- Как?

- Най-вече съблюдава темите, заради които ни избраха през 2014-а да представим страната.

Успяхме да осъществим с партньорски организации общо 30 проекта в "Столипиново", които включват близо 300 събития с участието на стотици от ромската общност. Още проекти с над 700 души са се случили с другите етнически общности в града.

В региона около Пловдив са осъществени 340 събития под шапката на европейска столица на културата. Тази територия обхвана общините Пазарджик, Карлово, Димитровград, Хасково, Чепеларе, Смолян, Девин, Борино, Рудозем, Златоград, Кърджали. В квартал "Капана" с ежегодната подкрепа на фондацията културните проекти нараснаха до 55.

Сравненията са неизбежни, но независимо от препятствията, Пловдив в три последователни мониторинга

от ЕК получава висока оценка

за изпълнението. Различните вкусове и предпочитания на публиките от една страна и мнението и оценките на културните критици и експерти от друга едва ли някога ще бъдат напълно удовлетворени. Особено когато става дума за проект като нашия, в който трябва да се достигне и до традиционната, и до нова публика, и то с едни и същи инструменти.

В крайна сметка парите за култура никога не стигат, тъй като все още има липси по отношение на стимулирането на артистите и културните оператори на национално ниво.

- Как ще бъде изразходена наградата "Мелина Меркури" от 1,5 млн. евро, която Брюксел присъди на Пловдив?

- Тази наградата ще даде възможност да изпълним една от най-важните задачи - да създадем устойчивост и живот на проектите в следващите две години. Успоредно с тези средства към фондацията под формата на пряко финансиране, услуги и продукти са предоставени от различни компании 1,7 млн. лева. , а от международното сътрудничество с културни институти и европейски мрежи - 1,2 млн.

Създаването на културни мрежи,

международни сътрудничества и въвличане на бизнеса в публично-частни инициативи смятам също, че бе една от успешно изпълнените ни цели.

Кандидатстването за проекти след 2019-а все още е отворено до края на ноември и приканвам желаещите да се включат в тази последна надпревара.

- Как си партнирахте с Матера - другата столица на културата, където бе заснета част от последната серия за легендарния "Джеймс Бонд"?

- До момента имаме повече от 15 съвместни проекта. Последното ни общо събитие бе този уикенд – „Градски игри” като част от есенните ни общи прояви. Миналата седмица те се проведоха в Матера. Това е

едно от най-забавните и приключенски събития.

За трета година го правим. Надявам се да продължи и следващите години.

Да припомня, че в Матера е снимана и част от кинолентата "Страстите Христови". Филмовата индустрия е открила града още преди 15 години, а и бюджетът на италианците е доста по-висок от нашия. За разлика от тях ние все още има какво да желаем за културния туризъм и популяризирането на дестинациите в профили като фестивални, кинематографски или кулинарни.

- Какво Пловдив успя да възприеме в тази посока?

- Стъпките ни в последните години са доста смели - едно от тях е вписването на Епископската Базилика на Филипопол към списъка на ЮНЕСКО. Но може би най-голямата заслуга на фондацията е заснемането на документалната поредица Explore Bulgaria на National Georgraphic, посветена на Пловдив. Шестте епизода след българската премиера вече се излъчват в каналите на телевизията в съседните ни държави и съм сигурен, че

интересът ще е голям.

Няма как да пропусна и филма "Завръщане". Изцяло българската продукция на Ники Илиев и Башар Рахал бе заснета в Пловдив. Продуцентите уловиха типичния дух и разговори на хората, показаха ги на съгражданите ни от цялата страна. Финансирането на тази продукция като част от програмата за 2019-а ще остане наследство за града заедно с редица други кинопродукции, които подкрепихме. Тази година късометражният филм "Нина" на Христо Симеонов взе "Златна роза".

- Успяхте ли да привлечете международно внимание и повече туристи?

- Надявам се отново да имаме поводи и след 2019-а да предизвикаме интереса на престижни международни медии като Euro News, BBC World, The Guardian, The Daily Telegraph, Rai TV, Corriere della Sera, Financial Times, New York Times и да напишат толкова суперлативи за Пловдив, както го направиха през тази година.