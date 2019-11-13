Руснак загуби самолетните си точки заради дебелия си котарак

Руската авиокомпания "Аерофлот" отне точките за вярност на пътник, излъгал за теглото на своя котарак, за да го вземе със себе си в самолета, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Михаил Галин се похвали във Фейсбук как е надхитрил авиокомпанията, след като котаракът му Виктор се оказал много тежък, за да го придружава в салона на самолета от Латвия за Владивосток със спиране в Москва.

"При премерването животното тежеше повече от 10 кг, а границата на "Аерофлот" за полет в салона е 8 кг" - обясни младият мъж.

За да не остави любимеца си в багажното, Михаил Галин отложил отлитането си от Москва и започнал да търси котка, която изглежда по същия начин, но е по-лека. На следващия ден отишъл на летището с "котарака, двойничката му и собствениците й". Той успял да се регистрира в бизнес класа с любимеца си благодарение на тази измама. Във Фейсбук Галин пуснал снимка на котарака с чаша шампанско пред него.

"Аерофлот" обаче не одобрил поведението на Галин. С наличните кадри от видеонаблюдението служители на компанията доказали, че Виктор е заместен при претеглянето от "подобна котка, тежаща 7 кг". Затова е взето решение да бъдат отнети всичките му мили, а те са 400 000, което се равнява на няколко хиляди евро.

Галин не се вълнува особено от загубата и публикува снимка на Виктор като малко коте, когато теглото му "все още съответства на изискванията на превозвача".