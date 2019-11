Руснак загуби самолетните си точки заради дебелия си котарак

View this post on Instagram

Пост про путешествие кота Виктора получил широкий резонанс и породил много вопросов. От частных до глобальных. Постараюсь сделать некое саммари. 1. К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа. Точка. 2. Дамы заводчицы животных утверждают, что после моей публикации в аэропорту стали тщательно измерять переноски для животных и взвешивать, создавая тем самым дополнительные сложности. Позволю не согласиться. К перевозке животных строго стали подходить до моей публикации. Именно с этим мне пришлось столкнуться. Это и послужило поводом для заметки. 3. Ряд экспертов утверждает что лишние 2 кг в переноске критичны так как - Во время турбулентности сумка с животным может летать по салону и наносить травмы. - Утяжеленная сумка может мешать эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Немного дополню знания экспертов - Пассажира с животным сажают у окна для того, чтобы он с животным не стал помехой в случае экстренной ситуации. Таким образом, сумка никому не блокирует выход. - Во время взлёта, посадки и турбулентности сумка с животным пристёгивается к пассажиру дополнительным ремнём и поэтому не будет летать по салону. В этом случае бОльшую опасность представляет ручная кладь. 4. Существует ли техническая возможность провоза животных весом больше 8 кг в салоне и безопасно ли это? Технически, такая возможность существует и в ряде западных стран, где к безопасности относятся очень строго, допускается перелёт пассажира с животным психологической поддержки независимо от веса. 5. Почему вы отказались сдавать животное в багаж? Для животных существует отдельный отсек и им там комфортно. Наверняка так и есть, но коту было очень плохо на коротком перелёте, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на 8 часов, с учётом того, что нередки случаи когда животные в багаже погибали. #викторthecat #бронебагаж ПРОДОЛЖЕНИЕ ??????