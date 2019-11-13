Руснак загуби самолетните си точки заради дебелия си котарак

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7865097 www.24chasa.bg 13.11.2019 11:17; 24 часа онлайн     
СНИМКИ: Инстаграм/mikhail_galin

Руската авиокомпания "Аерофлот" отне точките за вярност на пътник, излъгал за теглото на своя котарак, за да го вземе със себе си в самолета, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Михаил Галин се похвали във Фейсбук как е надхитрил авиокомпанията, след като котаракът му Виктор се оказал много тежък, за да го придружава в салона на самолета от Латвия за Владивосток със спиране в Москва.

"При премерването животното тежеше повече от 10 кг, а границата на "Аерофлот" за полет в салона е 8 кг" - обясни младият мъж.

За да не остави любимеца си в багажното, Михаил Галин отложил отлитането си от Москва и започнал да търси котка, която изглежда по същия начин, но е по-лека. На следващия ден отишъл на летището с "котарака, двойничката му и собствениците й". Той успял да се регистрира в бизнес класа с любимеца си благодарение на тази измама. Във Фейсбук Галин пуснал снимка на котарака с чаша шампанско пред него.

"Аерофлот" обаче не одобрил поведението на Галин. С наличните кадри от видеонаблюдението служители на компанията доказали, че Виктор е заместен при претеглянето от "подобна котка, тежаща 7 кг". Затова е взето решение да бъдат отнети всичките му мили, а те са 400 000, което се равнява на няколко хиляди евро.

Галин не се вълнува особено от загубата и публикува снимка на Виктор като малко коте, когато теглото му "все още съответства на изискванията на превозвача".
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Пост про путешествие кота Виктора получил широкий резонанс и породил много вопросов. От частных до глобальных. Постараюсь сделать некое саммари. 1. К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа. Точка. 2. Дамы заводчицы животных утверждают, что после моей публикации в аэропорту стали тщательно измерять переноски для животных и взвешивать, создавая тем самым дополнительные сложности. Позволю не согласиться. К перевозке животных строго стали подходить до моей публикации. Именно с этим мне пришлось столкнуться. Это и послужило поводом для заметки. 3. Ряд экспертов утверждает что лишние 2 кг в переноске критичны так как - Во время турбулентности сумка с животным может летать по салону и наносить травмы. - Утяжеленная сумка может мешать эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Немного дополню знания экспертов - Пассажира с животным сажают у окна для того, чтобы он с животным не стал помехой в случае экстренной ситуации. Таким образом, сумка никому не блокирует выход. - Во время взлёта, посадки и турбулентности сумка с животным пристёгивается к пассажиру дополнительным ремнём и поэтому не будет летать по салону. В этом случае бОльшую опасность представляет ручная кладь. 4. Существует ли техническая возможность провоза животных весом больше 8 кг в салоне и безопасно ли это? Технически, такая возможность существует и в ряде западных стран, где к безопасности относятся очень строго, допускается перелёт пассажира с животным психологической поддержки независимо от веса. 5. Почему вы отказались сдавать животное в багаж? Для животных существует отдельный отсек и им там комфортно. Наверняка так и есть, но коту было очень плохо на коротком перелёте, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на 8 часов, с учётом того, что нередки случаи когда животные в багаже погибали. #викторthecat #бронебагаж ПРОДОЛЖЕНИЕ ??????

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