Род Стюарт показа 23-годишно хоби - моделирал жп система на въображаем град

Род Стюарт е известен най-вече с дрезгавия си глас и русата си прическа, но наскоро разкри, че от десетилетия се увлича по миниатюрните модели на влакове, съобщиха Франс прес и ДПА.

Седемдесет и четири годишният певец заяви в интервю за декемврийския брой на сп. "Рейлуей модълър", че през последните 23 години създал макет на въображаем американски град и системата му за железопътен транспорт, предава БТА.

"Когато се захващам с нещо креативно, давам всичко от себе си", поясни той. Бившият вокалист на групата "Фейсис" започнал осъществяването на този амбициозен проект след построяването на дома му в Лос Анджелис през 90-години на миналия век. Макети на небостъргачи, складове, хълмове и, разбира се, железопътни линии, гари, тунели били изградени на тавана. Изпълнителят на хитовете "Maggie May" и "You Wear It Well" създал макет на истински градски пейзаж. "В края на краищата построих повече сгради и улици, отколкото железопътни линии", отбеляза той.

Това негово увлечение датира от детството му, по-специално от семейна ваканция в курорта Богнър Риджис на южния бряг на Англия. Певецът си спомня, че във витрината на специализиран бутик видял невероятен макет.

По време на турнетата си Род често резервирал отделна хотелска стая за макета си.

Други знаменитости, сред които режисьорът Уолт Дисни, певците Нийл Йънг и Франк Синатра, вокалистът на "Ху" Роджър Долтри, също довериха, че са били увлечени по миниатюрните модели на влакове.