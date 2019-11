Сп."InStyle": Селин Дион се появи с палто колкото апартамент (Снимки и видео)

"Палтото на Селин Дион е по-голямо от апартамента ми и струва колкото четвърт от месечния ми наем", така започва статията на Изабел Джоунс - журналист към сп. "InStyle", коментираща облеклото на певицата, с което тя се появи вторник вечер в Ню Йорк, предаде life.dir.bg. "Всъщност, това не е толкова палто, колкото наметало с качулка в стила на Червената шапчица. И ако приказната героиня беше на пазара за имущество, търсеща достатъчно голям дом за 6 900 долара, който да за побере нея и баба ѝ, то тази дреха би била страхотна инвестиция", шеговито продължава Джоунс. Накрая авторката завършва материала с думите, че се надява целият екипаж на Титаник, скрил се под тоалета ѝ, да е бил на топло и да е оцелял след ниските градуси в Голямата ябълка. Певицата направи силно впечатление с избора си на облекло, но предвид слабата ѝ фигура, факт е, че размерът на черното палто с жълти копринени флорални елементи, което бе с етикет "Marc Jacobs", не беше подходящ за нея. Тя завърши визията си с обувки на висок ток "Jimmy Choo", малка бяла дамска чанта на стойност почти 13 хил. долара и обеци с диаманти. Ако съберем общата стойност на дрехите и аксесоарите, които звездата носеше, Изабел Джоунс най-вероятно спокойно би успяла да заплати поне два наема за жилището си. В момента изпълнителката на "My Heart Will Go On" е на световно турне, стартирало на 18 септември т.г., което е в подкрепа на посления ѝ албум "Courage". Официално той ще излезе на пазара утре - 15 ноември, и ще съдържа 16 песни. Това е първият ѝ студиен албум на английски език от 6 г. насам. И макар турнето ѝ да мине през Европа, България не е включена в него.

Celine in NY going back to hotel Park Hyatt #celinedion #nyc @ParkHyattNY pic.twitter.com/iHtk0m0Wvj — Team Celine Dion Brazil - Celine Fan News (@la_diva_celine) November 13, 2019

Celine some hours ago in New York #celinedion By ony2fr3sco pic.twitter.com/kVxHaiEdDP — Team Celine Dion Brazil - Celine Fan News (@la_diva_celine) November 13, 2019

