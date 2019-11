Учени препоръчаха на шофьорите да слушат песни на Адел в пиков час (Видео)

Бразилски учени твърдят, че песните на Адел намаляват стреса и поддържат постоянен пулса, когато човек шофира в пиков час, съобщи в. "Дейли мейл".

Успокояващи са и песните на Еня.

Учените от два университета в Сао Пауло са проверили теорията си с пет жени, шофиращи в бразилския град Марилия. Плейлистата се състояла от версии на пиано на хитовете "Hello" и "Someone Like You" на Адел, "Exile" на Еня, инструментална версия на "Amazing Grace" на Крис Томлин и мелодията за медитация "Electra" на "Еърстрийм".

Жените са шофирали по натоварени улици 3 км в Марилия в автомобил, предоставен от учените. Те са изминавали отсечките средно за 20 мин. В единия тест са шофирали с музика, а в другия - на тихо. Учените измервали постоянно сърдечния им ритъм, информира БТА.

Музиката е намалила колебанията в сърдечния ритъм, а това с времето би помогнало за избягване на сериозни проблеми със сърцето.

"Установихме, че сърдечният стрес у участничките в експеримента намалява, когато слушат музика, докато шофират" - каза проф. Витор Валенти от екипа.

Сърдечният стрес е показател колко се натоварва сърцето. Когато хората са стресирани, организмът им освобождава съединения, които ускоряват сърцето и вдигат кръвното налягане. Това увеличава опасността от увреждащо възпаление или инфаркт за хората, които вече имат проблеми. Продължителните периоди с възпаление или високо кръвно предразполагат към развиване на сърдечносъдово заболяване, сърдечна недостатъчност, деменция, инсулт.

Известно е, че музиката подсъзнателно влияе върху ритъма на мозъчните вълни и регулира активността на нервната система, като сваля кръвното налягане и пулса.