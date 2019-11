Румънската звезда Faydee ще гостува в “Абсолютно FRESH!” по Radio FRESH

Международната звезда Faydee ще бъде гост в студиото на хит радиото на България, Radio FRESH! в понеделник, от 14:30. Той ще представи новата си песен с Antonia в „ Абсолютно FRESH!“ с Dia.

Faydee е известен австралийски автор и изпълнител, познат най-вече с международния си хит “Habibi (I Need Your Love)” , който има събрани над 200 милиона гледания в YouTube и се нарежда на #66 в класацията US Billboard Hot 100, на #20 в Billboard US Mainstream Top 40, #27 в Billboard US Rhythmic и #26 в UK Singles Chart.

Някои от най-успешните му парчета включват “Laugh Till You Cry”, “Can’t Let Go” и “Love in DUBAI”, колаборация с DJ Sava, която събира над 250 милиона гледания в YouTube и се превръща в европейски и международен хит. През 2016 г. Faydee получава награда за “Best European Artist” от Apple Music Awards и “Best Australian Act“.

Последните му два сингъла са колаборации с Alina Eremia и Raluka в парчето “Enchante” и с Anonia в песента „Trika“.

Еклектичен стил, силни вокали и енегричен бийт съпътстват колаборацията между Faydee, Alina Eremia и Raluka в парчето “Enchante”. Танцувалният трак, който вече е хит в Румъния, е създаден от продуцентите на водещия румънски лейбъл – Global Records. Видеоклипът към песента е режисиран и заснет от Bogdan Daragiu, работил с международните звезди INNA, J Balvin, Yandel, Sherin/ Hussam Habib, а с чувствена и енергична хореография Alina, Raluka и група танцьори напомят на племе от модерни амазонки.

Чуйте песента тук: https://bit.ly/2lbsfRa

18 ноември, понеделник, 14:30ч., Faydee ще бъде гост в „ Абсолютно FRESH!” с Dia.

