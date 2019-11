Браян Адамс: Пловдив е най-неповторимият град в Европа

Пловдив е най-неповторимият град в Европа! За първи път идвам в него, но няма да е за последен.

С тези думи мегазвездата Браян Адамс се обърна към близо 6000 свои почитатели в зала "Колодрума" в града на тепетата. Там световно известният певец изнесе грандиозно шоу. 60-годишният канадец изпълни песни от най-новия си албум "Shine a light", както и неостаряващите си хитове, между които "Everything I Do", "Please forgive Me", "Cant stop this", "Heaven". Браян и четиримата му музиканти вдигнаха на крака цялата публика, която не спря да пее и играе през целия спектакъл. Рок иконата демонстрира и свежо чувство за хумор, пускаше шеги и се закачаше с феновете си. Той обяви, че ще изпълни свое парче, което пее с Тина Търнър, и посочи с ръка към ъгъла на залата. Зрителите притихнаха в очакване самата тя да излезе на сцената.

"Не е дошла", засмя се Браян и всички прихнаха. Публиката прие с въодушевление поканата му да танцува пред камеритe.

"Знам, че имате страхотен фолклор. Покажете ми нещо традиционно българско", призова певецът и хилядите в "Колодрума" наскачаха от местата си. Хората дълго аплодираха изпълнението му на саундтрака от филма "Дон Жуан" - "Have you ever really loved a women". Браян го изпя като "Have you ever really loved a bulgarian women" и грабна сърцата на женската част от публиката. Друг негов жест също разчувства пловдивчани. Браян повика мъж с момиченце на ръце да се приближи към сцената и му хвърли оттам подарък. "За детето е, сигурно е уморено. Трябва да спи", каза Адамс.

Самият той пя в продължение на 2 часа без почивка, а след края на концерта излезе 5 пъти на бис.