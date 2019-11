97-годишна баба военен ветеран стана блогър (Видео)

View this post on Instagram

И прежде чем укрыть в могиле Навеки от живых людей, В Колонном зале положили Его на пять ночей и дней... ? И потекли людские толпы, Неся знамёна впереди, Чтобы взглянуть на профиль жёлтый И красный орден на груди. ? Текли. А стужа над землёю Такая лютая была, Как будто он унёс с собою Частицу нашего тепла. ? И пять ночей в Москве не спали Из-за того, что он уснул. И был торжественно-печален Луны почётный караул. Стихотворение "Пять ночей и дней" Инбер Вера ? 1924 ? #стихи #ленин #poems #память #lenin