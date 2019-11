Хит на Лейди Гага оглави класацията на най-добрите филмови песни (Видео)

Хитът на Лейди Гага и Брадли Купър "Shallow" оглави класацията на най-добрите филмови песни, съставена от сп. "Ентъртейнмънт уикли".

През месец февруари парчето, включено в лентата "Роди се звезда", беше удостоено с "Оскар".

Втора позиция зае есента "Let it Go", прозвучала в анимацията "Замръзналото кралство" и изпълнена от Идина Мензел. В тройката попадна и изпълнението на Лорън Олред на песента "Never Enough" от филма "Най-великият шоумен", предаде БТА.

В класацията влязоха също песните "Happy" на Фарел Уилямс, "Everything is Awesome" на близначките Теган и Сара, "See You again" на Уиз Калифа и Чарли Пут, "Young and Beatiful" на Лана дел Рей, "Cups" на Ана Кендрик и др.