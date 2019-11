Виктория Габор от Полша спечели "Детска Евровизия"(Видео)

Международният песенен конкурс "Детска Евровизия 2019", чиито финал се проведе в полския град Гливице, беше спечелен от изпълнителката Виктория Габор от страната-домакин, предадoха ТАСС и БТА.

Победителката получи 278 точки за песента "Superhero".

В телевизионния конкурс взеха участие представители на 19 страни. Всички желаещи можеха да гласуват в специален сайт по интернет. На второ място беше класиран представителят на Казахстан Ержан Максим. Третото място беше отредено на испанската изпълнителка Мелани Гарсия.

Полша за пръв път в историята на "Детската Евровизия" печели този конкурс два пъти поред.

Миналата година на финала в Минск победителка стана полската певица Роксана Венгел с изпълнението на "Anyone I Want To Be"