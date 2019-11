"Замръзналото кралство 2" оглави бокс-офис класацията на Северна Америка (Видео)

Продължението на хитовата анимация "Замръзналото кралство" оглави бокс-офис класацията на Северна Америка, реализирайки 127 милиона долара през дебютния си уикенд на екран, съобщават световните агенции.

В международния бокс-офис "Замръзналото кралство 2" реализира 350 милиона долара, поставяйки нов рекорд за най-касов глобален дебют на анимация.

Филмът отбеляза и най-касов дебют за продукция на "Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос".

"Замръзналото кралство 2" излезе на екран в седмицата преди Деня на благодарността, което означава, че от "Дисни" очакват солиден втори уикенд.

Оригиналната анимация "Замръзналото кралство" (2013) тръгна по кината в празничния уикенд за Деня на благодарността, реализирайки 93 милиона долара през първите си пет дни на екран, припомнят агенциите.

Въпреки по-скромния си дебют, "Замръзналото кралство" бързо се превърна в сензация. Филмът се задържа в Топ 10 на бокс-офиса в продължение на 17 седмици и реализира близо 1,3 милиарда долара от продажбата на билети по света. Продукцията спечели две награди "Оскар" - за най-добра анимация и оригинална песен за хитовото парче "Let It Go". Доскоро филмът "Замръзналото кралство" оглавяваше класацията за най-касови анимации, преди да бъде изместен от римейка на "Цар Лъв".

За "Замръзналото кралство 2" да наподоби глобалния успех на предшественика си няма да бъде лесно. "Оригиналната продукция вдигна летвата високо, но преодоляването й не е невъзможно", смята Катлийн Таф от "Дисни", пише БТА.

Като цяло отзивите на публиката и критиката "Замръзналото кралство 2" са позитивни. Съдейки по данните обаче, и зрителите, и професионалистите са оценили по-високо оригиналната продукция.

Филмът "Пълно ускорение" на Джеймс Манголд с Крисчън Бейл и Мат Деймън, който миналата седмица оглави бокс-офиса, е отстъпил на втора позиция с приходи от 16 милиона долара. Следва "Хубав ден в квартала" на Мариел Хелър с Том Ханкс и Матю Рис с 13,5 милиона долара.

Челната петица в бокс-офис класацията на Северна Америка се допълва от филмите "21 моста" и "Битката за Мидуей". Приходите от продажбата на билети за двете продукции в киносалоните на САЩ и Канада през уикенда възлизат съответно на 9,3 милиона долара и 4,7 милиона долара.