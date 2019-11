Кралицата на рокендрола Тина Търнър празнува 80-я си рожден ден (Галерия)

На 26 ноември американска поп и рок певица Тина Търнър навършва 80. Кариерата ѝ продължава повече от половин век, а тя получава широко признание и множество награди.

Тина започва кариерата си като музикант в средата на 50-те, когато е посочена за певица на Кингс ъф Ритъм на Айк Търнър. За първи път записва през 1958 г. Успехът й идва с поредица от големи хитове, включително A Fool in Love, River Deep – Mountain High (1966), Proud Mary (1971) и Nutbush City Limits. В автобиографията си „Аз, Тина“, тя разкрива, че често е подлагана на домашно насилие от Айк преди да се разделят през 1976 година.

В началото на 80-те, Тина Търнър се завръща на музикалния небосклон с нова поредица от хитове, започвайки със сингъла Let's Stay Together, последван от изданието на петия ѝ солов албум Private Dancer, носещ успехи по цял свят. What's Love Got to Do With It е най-успешният сингъл от албума. По-късно той е използван като заглавие за биографичен филм, адаптиран по нейната автобиография, пише NOVA.

Едно от най-популярните имена в шоубизнеса, тя е наричана още Кралицата на рокендрола. Търнър е определяна като най-успялата жена в рока, печелейки осем награди Грами и продавайки повече концертни билети от всеки друг солов изпълнител в историята. Комбинираните албумни и сингълни продажби наброяват общо около 100 милиона бройки по света. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и дълготрайна кариера.