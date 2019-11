Пост Малоун оглави класацията на "Билборд" за сингли (Видео)

Рапърът от САЩ Пост Малоун оглави за четвърти път в кариерата си класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Малоун се изкачи до върха в чарта с парчето "Circles", с което миналата седмица заемаше втората позиция.

Първенецът от миналата седмица, шотландският певец и автор на песни Луис Капалди, е отстъпил на второ място с баладата "Someone You Loved", информира БТА.

Певицата Лизо заема третата позиция с новия си сингъл "Good as Hell".

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от група "Марун 5" с парчето "Memories" и певицата Селена Гомес с баладата "Lose You to Love Me".