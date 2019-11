Жени Калканджиева се превърна в диско кралица

В истинско събитие се превърна първото от поредицата ретро партита – Studio 54. To се състоя в Bedroom и бе вдъхновено от най-популярната дискотека, превърнала се в магнит за известни личности, приветстващи различното и блестящото. Зад пулта на клуба застана Dj Simon, който години наред бе емблема на ретро партитата в столицата. На музиката от 80-те и 90-те се забавляваха Жени Калканджиева, Венци Венц, Боряна Баташова и много други. Една от най-красивите българки се появи в клуба с голяма компания. Жени никога не е крила, че този вид музика и е любима: „През годините са създадени емблематични песни, които вълнуват и до днес. Те ни навяват спомени, емоции и много носталгия. Този тип вечери е идеален повод да ги преживеем отново.“ Следващото голямо ретро парти ще бъде на 16 януари 2020.

Другото голямо хаус събитие в клубния живот на столицата бе пристигането на Dj Liva K. Резидентът на клуб Void Mykonos е споделял пулта с големи звезди като Dixon, Black Coffee, Maceo Plex, Guy Gerber и много много други. Ексклузивният му сет в София продължи близо 2 часа, а на 14 декември зад пулта на Bedroom ще застане Consoul Trainin. Създателят на Take me to infinity и Obssesion е подготвил шоу за ценителите на клубната музика. Изявата му в България е истинско постижение, поради натоварения им график.

В годината обаче има един единствен ден, в който целия свят еуфорично празнува - 31 декември. Традиционно най-стилните, пищни и помпозни партита на Нова година, се случват в Bedroom Premium Club. Тази година няма да бъде изключение! Вижте как Новогодишната нощ може да се превърне в едно наистина "премиум" изживяване:

