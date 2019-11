Група "Колдплей" надделя над Роби Уилямс в британската класация за албуми

Група "Колдплей" се справи с конкуренцията на Роби Уилямс и оглави британската класация за албуми с "Everyday Life", съобщи Би Би Си.

"Everyday Life" дебютира тази седмица с продажби от 81 000 комбинирани единици, докато от албума на Роби Уилямс "The Christmas Present" бяха продадени 67 000 единици и той остана на второ място, предава БТА.

Тези показатели класираха албума на "Колдплей" на трето място по бързи продажби през годината след "No. 6 Collaborations Project" на Ед Шийран (125 000) и "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" на Луис Капалди (90 000).

Всичките осем албума на "Колдплей" от дебютния "Parachutes" досега са оглавявали британската класация. Миналата седмица групата обяви решението си да не прави промоционално турне за албума, за да не замърсява излишно околната среда. Вместо това тя изнесе два концерта в Йордания, които бяха излъчени безплатно в цял свят в Ютюб.

На трето място в британската класация за албуми е Род Стюарт с "You're In My Heart". Албумът на Капалди остана на четвърто място, а "Back Together" на Майкъл Бол и Алфи Боу е пети.

В класацията за сингли австралийската певица Тоунс енд Ай отново е начело с парчето "Dance Monkey". С деветте си седмици на първо място, това е песента, оглавявала най-дълго класацията тази година. На второ място е Капалди с "Before You Go". Трети е "Own It" на Стормзи, Ед Шийран и Бърна Бой.