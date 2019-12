Дейвид Гарет идва отново в София през октомври 2020 г.

Дейвид Гарет идва отново в София. Концертът е на 25 през октомври 2020 г. в зала "Арена Армеец" и е част от световното турне на цигуларя Unlimited live, съобщиха организаторите.

В момента продукцията се радва на успех из целия свят - от Германия, през Полша и Италия, до Турция и Израел. Над 200 000 души са посетили турнето, минаващо през Европа и Азия, предаде БТА.

С помощта на най-новите технологии, които смесват звук и визуалност, виртуозният музикант представя спектакъл, в който публиката се потапя в почти кинематографично-музикално преживяване. Гарет предлага на почитателите си микс от нови композиции, акустичти аранжименти и непредставяни версии на най-големите си хитове - от поп и рок парчета до класически репертоар,

Сред най-известните му интерпретации са Purple Rain, Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters и November Rain, и новата му поредица на световни поп и рок хитове като Viva la vida и Hey Jude, заедно с Пета симфония на Бетховен или "Лунна светлина" на Дебюси.

Името на турнето Unlimited (Безгранично) не е случайно. Дейвид Гарет никога не е допускал да бъде ограничаван в определени музикални рамки и именно страстта му към експериментаторство и музикалната креативност раждат шоу, събрало в себе си гама от музикални стилове и визуализации.

Дейвид Гарет изнесе първия си концерт у нас на 29 септември 2018 г. Почти през цялото време чаровният музикант говореше на чист български език. При едно от слизанията си сред екзалтираната публика, той се спря до малко момиченце и му засвири "на ухо". Малко по-късно обясни, че майка му (Дав Гарет) го гледа от първия ред и я поздрави с любимото й парче, написано специално за сина й от един от музикантите в бенда.