Картина на Гоген б продадена на търг за 9,5 млн. евро

Григор Димитров се срещна със суперзвездата на световната музика Лени Кравиц. Двамата се видяха в Маями, където българската гордост в мъжкия тенис бе на модното шоу на Dior и разговаря с Дейвид Бекъм. В поста под снимката нашата звезда цитира песента на Кравиц Fly Away (I wish that I could fly Into the sky So very high Just like a dragonfly)