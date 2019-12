Наум Шопов сподели мила снимка с малката Амая

Петокласници пяха коледна песен за Мелания Тръмп в Лондон (Видео) В център на "Армията на спасението" в Лондон днес петокласници пяха "All I Want for Christmas is You" (Всичко, което искам за Коледа, си ти!) за Мелания Тръмп, а тя им помогна за коледната украса