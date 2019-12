Семейство Обама купи имот с частен плаж за близо 15 млн. долара (Снимки)

Барак и Мишел Обама и се сдобиха с огромно имение в град Едгардтаун, щата Масачузец, на стойност близо 15 млн. долара. Имението е с площ от 29 декара и разполага с частен плаж, пише Forbs. Къщата предлага на собствениците 7 спални и няколко големи помещения, в които да настаняват своите гости. Кухнята на Обама е в изчистен стил, изцяло в бяло. Общите помещения са с големи френски прозорци и голямо пространство за семейни вечери. Спалнята на бившия президент разполага с голяма частна тераса, която разкрива невероятна гледка към океана и личната градина на семейството, съобщава "Vesti.bg". Обама се спират на имота, след като лятото го наемат от близък приятел. Продажбата е финализирана началото на месеца, а обявената цена е 14,85 млн. долара. Според People обаче семейството е закупило имота за 11,78 млн. долара.

