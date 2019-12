Никой не пожела роклята "Траволта" на принцеса Даяна, предложена на търг

Знаковата рокля, носена от принцеса Даяна по време на танца й с актьора Джон Траволта в Белия дом през 1985 г., не намери купувач на търг, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Лейди Ди носи роклята от тъмносиньо кадифе с паднали рамене по време на държавна вечеря, дадена от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън в чест на принца и принцесата на Уелс, предава БТА.

Роклята, сътворена от Виктор Едълстийн, е увековечена на снимки, на които принцеса Даяна танцува с Джон Траволта под звуците на песента "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".

Първоначалната оценка на знаковия тоалет беше между 250 000 и 350 000 лири. По време на наддаването, организирано от лондонската тръжна къща "Кери Тейлър", роклята не успя да достигне определената резервна цена от 200 000 лири.

За сметка на това други две рокли на принцеса Даяна, бяха продадени за суми, надхвърлящи първоначалната им оценка.

Вечерна синя кадифена рокля, сътворена от дизайнерката Катрин Кюсак през 1986 г., смени собственика си срещу сума от 60 000 лири - двойно по-висока цена от предварителната оценка, отбеляза Франс прес.

За по-къса рокля в морскосин цвят, дело на дизайнерката Катрин Уокър, бяха платени 30 000 лири при предварителна оценка 6000 лири.