Певецът Дъ Уикенд оглави класацията на "Билборд" за сингли

Канадският певец Дъ Уикенд оглави за четвърти път в кариерата си класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството, след като се изкачи от 32-ра позиция с парчето "Heartless".

На второ място е рапърът Пост Малоун, който през изминалите две седмици заемаше челната позиция в чарта със сингъла "Circles", информира БТА.

Две коледни класики се завръщат в Топ 10 - "All I Want for Christmas Is You" от 1994 г. на Марая Кери и "Rockin' Around the Christmas Tree" от 1960 г. на Бренда Лий. Парчетата заемат съответно трето и осмо място.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от певеца Луис Капалди с баладата "Someone You Loved" и група "Марун 5" със сингъла "Memories".