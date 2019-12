Роклята "Траволта" на лейди Даяна най-после си намери купувач (Снимки)

Емблематичната рокля "Траволта" на принцеса Даяна, която тя носеше в Белия дом по време на танц с известния актьор Джон Траволта, най-после беше продадена на търг, след като предишния ден не намери купувач, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Елегантният дълъг до земята тоалет от синьо кадифе с голи рамена замина под чукчето срещу 220 хиляди британски лири. Купувач се оказа британска институция, която изказа задоволството си, че лотът остава във Великобритания. При все това не беше уточнено коя точно институция се е сдобила с роклята.

Лейди Ди носи тоалета по време на държавна вечеря, дадена през 1985 година от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън в чест на принца и принцесата на Уелс.

Роклята, сътворена от Виктор Едълстийн, е увековечена на снимки, на които принцеса Даяна танцува с Джон Траволта под звуците на песента "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".

Първоначалната оценка на знаковия тоалет беше между 250 000 и 350 000 лири. По време на първото наддаване, организирано от лондонската тръжна къща "Кери Тейлър", роклята не успя да достигне определената резервна цена от 200 000 лири.