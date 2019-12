Оливия Нютън-Джон си получи обратно коженото яке от "Брилянтин"

Купувачът на черното кожено яке, което Оливия Нютън-Джон носеше във филма "Брилянтин", й го върна и дари сумата, която плати за него на благотворителния търг - 243 000 щатски долара, на раковия й център в Австралия, съобщи Ройтерс.

"То не трябва да виси в гардероба на някой милиардер, за да се хвали с него в клуба" - казва анонимният купувач на Оливия Нютън-Джон във видео, разпространено от "Джулиънс окшънс".

"Шансът да победиш рецидивиращ рак с най-новите терапии е 1000 пъти по-голям от това някой, купил най-известната ти дреха, да ти я върне" - уверява купувачът актрисата, връщайки й якето на среща в Калифорния миналата седмица.

Якето и панталоните, които Оливия Нютън-Джон носи за дуета "You Are The One Thаt I Want" с Джон Траволта от филма "Брилянтин" (1978 г.), бяха продадени на различни хора на търга в Бевърли хилс миналия месец за два пъти по-голяма сума от предварителната оценка.

Нютън-Джон организира търга в Бевърли хилс, за да набере средства за раковия си център в Мелбърн. Тя предложи още стотици спомени от дългата си кариера.

През 1992 г. Оливия Нютън-Джон се разболя от рак на гърдата. Миналата година болестта се завърна с тумор в долната част на гръбнака.

Оливия Нютън-Джон има четири награди "Грами", включително и за запис на годината за "I Honestly Love Yоu" от 1974 г.