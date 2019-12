"Bad Guy" на Били Айлиш беше избрана за песен на годината на "Билборд"

Били Айлиш оглави класацията за песен на годината на сп. "Билборд" с "Bad Guy", измествайки Лизо и "Джонас брадърс", съобщи Уърлд ентъртейнмънт нюз нетуърк, цитиран от БТА.

На второ място в класацията, направена с анкета, е "Truth Hurts" на Лизо, а трета е "Sucker" на "Джонас брадърс". Следват "Old Town Road" на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс и "Con Altura" на Росалия и Джей Балвин.

Челната десетка попълват "A Lot" на рапъра 21 Савидж, "Circles" на Пост Малоун, "Harmony Hall" на "Вампайър уикенд" , "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" на Ариана Гранде и "Cruel Summer" на Тейлър Суифт.

В началото на седмицата "Thank U, Next" на Ариана Гранде оглави класацията за най-добрите албуми на годината на сп. "Билборд". /