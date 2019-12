Групата "Юритмикс" отново заедно след 5 г. прекъсване

Култовата британска група "Юритмикс" отново се събра след 5-годишно прекъсване, съобщи в. "Дейли мейл".

За последен път Ани Ленъкс и Дейв Стюарт от култовия дует гастролираха на възпоменателен концерт за "Бийтълс" в Лос Анджелис през 2014 година. Сега те отново пяха заедно на организирания от Стинг и неговата фондация за защита на дъждовните гори спектакъл в Ню Йорк. Концертът беше свързан с тридесетгодишния юбилей на фондацията.

Ленъкс и Стюарт, които са съответно на 64 и 67 години, изпълниха потпури от най-известните си хитове, сред които фигурираха "Sweet Dreams" ,"Here Comes The Rain Again", "Would I Lie To You" и др.

При повторната си поява на сцената "Юритмикс" изпълниха парчето на група "Джърни" "Don't Stop Believing", предава БТА.

Фондацията в защита на дъждовните гори беше основана от британския музикант Стинг и неговата съпруга Труди Стайлър през 1989 година. На юбилейния й концерт, озаглавен "Ще бъдем заедно" прозвучаха големите светновни хитове отпреди 30 години.