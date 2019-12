Ед Шийран е най-стриймваният изпълнител в "Амазон мюзик" през 2019 г.

Ед Шийран е най-стриймваният изпълнител в интернет магазина "Амазон мюзик" тази година, докато хитът "Old Town Road" на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс е най-търсеният в "Алекса", съобщи Контактмюзик.

Шийран е най-популярният избор в стрийминг услугата на "Амазон" тази година, като албумът му "No. 6 Collaborations Project", включващ сътрудничества със Стормзи, Карди Би и Чанс дъ Рапър, е един от най-слушаните във Великобритания заедно с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш и "Lover" на Тейлър Суифт, предава БТА.

Челната петица на най-стриймваните песни включва "Giant" на Калвин Харис и Раг ен Боун Ман, "I Don't Care" на Ед Шийран и Джъстин Бийбър, "Senorita" на Шон Мендес и Камила Кабело и "Just You and I" на Том Уокър, докато най-търсената песен в "Алекса" посредством "Амазон мюзик" е "Old Town Road" на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс.

Миналата година най-стриймваният изпълнител беше Дрейк. През 2017 г. Шийран спечели тази "титла", след като две песни от албума му "Divide" влязоха в челната петица. Той победи "Бийтълс", починалия крал на рокендрола Елвис Пресли, "Флийтуд Мак" и "Куин". Челната петица се оглавяваше от песента "Despacito" на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър, следвана от "Shape of You" и "Galway Girl" на Шийран, "Something Just Like This" на "Чейнсмоукърс" и "Rockabye" на "Клийн бандит" и Ан-Мари.

Наскоро Шийран бе обявен за изпълнител на десетилетието на Великобритания.