Брад Пит празнува Коледа с Дженифър Анистън

"All I Want For Christmas Is You" оглави за първи път класацията на "Билборд" за сингли Марая Кери ще изпрати годината със сбъднато желание - 25 години след излизането си коледният й хит "All I Want For Christmas Is You" най-после оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли