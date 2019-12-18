Рускиня рисува хиперреалистични портрети само с молив, вижте ги (Снимки)18.12.2019 10:30; 24 часа онлайн
Ако сте си помислили, че заглавната снимка на този материал всъщност е фотография на Дуен Джонсън – Скалата – погледнете отново. Талантлива руска художничка стана популярна в социалните мрежи с хиперреалистичните си портрети, нарисувани само с цветни моливи.
Хиперреализъм е течение в изобразителното изкуство, което цели максимално да пресъздаде реалистичен „фотографски“ образ.
Алена има над 160 хил. последователи в „Инстаграм“, където редовно публикува портретите си. Художничката се фокусира върху най-малките детайли, които могат да излъжат окото ви.
Алена работи по поръчка, като за изработката на един хиперреалистичен портрет са и нужни около 10 дни. Въпреки това тя често публикува и портрети на известни личности като Неймар, Кира Найтли, Мерилин Менсън, Мат Деймън и много други.
Художничката живее в Москва и е абсолютно самоука. Започнала да рисува преди около осем години
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Говорят, что на теле @marilynmanson 450 рубцов и шрамов? ? На этом портрете их не видно, но от этого Мерилин здесь не менее выразителен) Ведь красота — это не только ангельская внешность, но и непохожесть на других?? ? Кто они: сильные личности, бросившие вызов общественности или вечные изгои? Об этом задумалась, пока рисовала фарфоровую кожу и пустой взгляд линзы ? ? Кем бы ни был @marilynmanson , он уже легенда? Согласны?? #art #artist #artwork #drawing #pencildrawing #pencilart #portrait #marilynmanson #pencilportrait #colorportrait #арт #рисунок #рисуюназаказ #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #портрет #портретымосква #портреткарандашом #портрепастелью #мерлинменсон #портретыназаказ #портретназаказ
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По многочисленным просьбам, портрет голубоглазого красавчика готов??? #art #artis #artwork #drawing #pencilart #pencildrawing #portrait #pencilportrait #chrispine #арт #рисунок #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #рисуюназаказ #портреткарандашом #криспайн #портрет #портретымосква #портретыназаказ
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И кто поверит, что этому красавчику, мечте миллионов женщин сегодня 44 года?? ?? Да, @davidbeckham уж точно как дорогое вино: меняется с возрастом, но все хорошеет! Морщинки под глазами, харизма и очарование в улыбке продолжают разбивать сердца!? ? Пока работала над его портретом подумала: пожалуй, дело в особой стати, породе, здоровой любви к себе...Она ещё никому не мешала, а только украшала?? ? Как считаете, стал Бекхэм с годами лучше или в молодости был привлекательнее?? #happybirthdaydavidbeckham #art #artist #artwork #portrait #davidbeckham #drawing #pencildrawing #pencilart #арт #рисунок #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #портрет #портреткарандашом #портретымосква #рисуюназаказ #портретыназаказ #портретназаказ
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