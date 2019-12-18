Рускиня рисува хиперреалистични портрети само с молив, вижте ги (Снимки)

Ако сте си помислили, че заглавната снимка на този материал всъщност е фотография на Дуен Джонсън – Скалата – погледнете отново. Талантлива руска художничка стана популярна в социалните мрежи с хиперреалистичните си портрети, нарисувани само с цветни моливи.

Хиперреализъм е течение в изобразителното изкуство, което цели максимално да пресъздаде реалистичен „фотографски“ образ.

Алена има над 160 хил. последователи в „Инстаграм“, където редовно публикува портретите си. Художничката се фокусира върху най-малките детайли, които могат да излъжат окото ви.

Алена работи по поръчка, като за изработката на един хиперреалистичен портрет са и нужни около 10 дни. Въпреки това тя често публикува и портрети на известни личности като Неймар, Кира Найтли, Мерилин Менсън, Мат Деймън и много други.

Художничката живее в Москва и е абсолютно самоука. Започнала да рисува преди около осем години