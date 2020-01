Певицата Алма е кръстена на музата Алма Малер

Тя събира разделно, защото обича природата

Алма е 16-годишна певица, дъщеря е на музикалния продуцент на “Вирджиния Рекърдс” Саня Армутлиева. Макар че е много млада, тя вече има редица международни успехи зад гърба си. Първото ѝ парче Perfect излезе в началото на годината, а след него последва Don't Know.

Двата сингъла се превърнаха в хитове не само у нас, но и в още няколко други държави, като бяха добавени на активна ротация в плейлистите на MTV и VH1. Последната ѝ песен излезе преди няколко седмици и се казва Out Of Control. Младата певица успява да съчетае музикалните ангажименти с училището и в момента учи в Англия.

- Как бихте се описали с 3 думи?

- Kъдрава, щура и музикална.

- На колко години сте?

- На 16 години.

- Къде сте родена?

- В София.

- Какво харесвате у себе си?

- Сините си очи, къдравата си коса и упоритостта си.

- Чай или кафе?

- Кафе - еспресо със студено мляко и лед.

- Любим ден от седмицата?

- Неделя, защото имам най-много време за почивка.

- Любим филм?

- Много са.

- Какво четете в момента?

- Точно в момента си уча уроците за утре.

- Любима книга?

- The perks of being a wallflower. (“Предимствата да бъдеш аутсайдер” на Стивън Кбоси - б.а.)

- Любим цвят?

- Жълт.

- Любим парфюм?

- Нямам.

- Любима марка дрехи или предпочитан дизайнер?

- Марката не е от значение, важното е да се чувствам удобно и в същото време да изглеждам добре.

- Как предпочитате да сте облечена?

- Цветно и различно, нещо, с което не са облечени всички останали.

- Какъв вид обувки предпочитате?

- Кубинки и маратонки, а понякога и токчета.

- С какво пишете?

- С розов химикал.

- Каква чанта носите?

- Голяма, черна дамска чанта.

- Какво има в чантата ви?

- Телефон, портмоне, ключове, химикалка и тетрадка.

- Любима песен? Стил музика?

- Обичам всички песни на Били Айлиш. Любимият ми стил е алтернативен рап.

- Любимата ви напитка?

- Студен чай праскова.

- Какво обичате да ядете?

- Диня със сирене.

- Храната, която не вкусвате, е...

- Плодова торта.

- Имате ли хоби?

- Да, волейболът.

- Имате ли си гадже?

- Нямам.

- На кого сте кръстена?

- На Алма Малер (дъщеря на художника Карл Мол, известна като най-красивата виенчанка - б.а.). Името ми означава “душа”, преведено от испански.

- Къде живеете?

- В общежитие, което е част от училищен комплекс в Англия.

- Кой е последният подарък, който купихте, и на кого?

- На себе си. Подарих си нови дрехи, които поръчах от сайт в интернет.

- Какви цветя харесвате?

- Черни рози.

- Любим предмет?

- Актьорско майсторство.

- Най-омразен предмет?

- Химия.

- Любима джаджа?

- Лаптопът ми.

- Телефон?

- Айфон.

- Колко приятели имате във фейсбук? Колко от тях са в действителност ваши приятели?

- По-често използвам инстаграм, където са и повечето ми приятели. Следвам само близки хора или артисти, чиято музика харесвам. Приятелите ми, които нямат профили в социалните мрежи, казват, че те влияят лошо на по-голямата част от обществото и предпочитат да стоят извън тях.

- От какво се страхувате?

- От трудни домашни. (Смее се.)

- Голямата ви мечта...

- Да се занимавам с това, което най-много обичам - музика. И вече го правя.

- Кое е най-смелото нещо, което сте правили?

- Да скачам от скали във водата, както и първото ми излизане на сцена пред хиляди хора.

- Кой е най-големият ви успех?

- Завъртането на Perfect и Don't Know по MTV и по VH1. И като цяло международният успех на двете парчета, защото това беше неочаквано за мен.

- Кога се влюбихте за първи път?

- Преди година и половина.

- Първата целувка?

- Беше в детска градина, а първата истинска, когато бях на 12.

- Имате ли домашен любимец?

- Не, но искам черна котка.

- Най-скъпата ви покупка?

- Лаптопът ми, но той е подарък от родителите ми.

- Спортувате ли?

- Футбол и волейбол.

- Любим сезон?

- Есен.

- Кога си лягате, кога ставате?

- Лягам си към 0,00 ч и ставам около 7,00 ч.

- На кого се доверявате най-много?

- На себе си и на най-добрата си приятелка.

- Каква мечтаехте да станете като малка?

- Кралица. (Смее се.)

- Какво е в състояние да ви вбеси?

- Лъжата, предателството и хората, които се правят на това, което не са.

- Кажете един стих.

- Миш, Миш, Миш,

време е да спиш -

целият квартал

вече е заспал:

спинкат стъпалата,

спинкат перилата,

асансьорът спинка,

спрял като картинка.

Любим мой откъс, който съм запомнила от приказката “Копче за сън” на Валери Петров.

- Море или планина?

- И двете. Любимото ми място за почивка е Гърция.

- Почивка на палатка или в луксозен хотел?

- Нещо средно между двете - малко и уютно място.

- Студ или жега?

- Студ.

- Изхвърляте ли разделно?

- Да, защото обичам природата. И смятам, че всички трябва да го правят.