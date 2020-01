Марая Кери - начело на класацията за сингли през 4 различни десетилетия

Благодарение на коледния си хит "All I Want For Christmas Is You" Марая Кери стана първият изпълнител, оглавил класацията на "Билборд" за сингли през четири различни десетилетия, съобщават Франс пред и ЮПИ.

Хитовото парче, издадено през 1994 г., за трета поредна седмица е начело в чарта Хот 100. Марая Кери оглави с него класацията за сингли в средата на декември след 25-годишно очакване. "All I Want For Christmas Is You", включено в "Mery Christmas" Кери, за първи път попада в Топ 10 на Хот 100 едва през декември 2017 г. Година по-късно хитът бележи най-високото си класиране - трето място в чарта, допълва БТА.

С постижението си Марая Кери става първият изпълнител, чиито хитове са оглавявали класацията през четири различни десетилетия, стартирайки от 90-те години на миналия век.

Само осем други изпълнители са успявали да оглавят чарта за сингли през три различни десетилетия - Стиви Уондър, Майкъл Джексън, Елтън Джон, Джанет Джексън, Мадона, Кристина Агилера, Бритни Спиърс и Ъшър. Марая Кери е единствената, покорила върха в класацията през 90-те години на миналия век и през десетилетията след 2000, 2010 и 2020 г.

Следващите три позиции в чарта също се заемат от коледни сингли -"Rockin' Around the Christmas Tree" на Бренда Лий, "Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс и "A Holly Jolly Christmas" на Бърл Айвс.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от рапъра Пост Малоун с парчето