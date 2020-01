Лондонска рок група с две български следи в нея

В “Дистрикт 13” барабанист е Асен Милушев, а успешният дебютен албум на бандата е записан от саундинженера Георги Станев

“Дистрикт 13” е лондонска рок банда. Миналата година те издадоха дебютния си албум “Сома”, който влезе в “Топ 50 на най-добрите рок и метъл албуми за 2019” на английското музикално списание Power Play. “Сома” е на 39-о място в класацията, в която са включени имена като “Алтер Бридж”, “Лакуна Койл”, “Рамщайн”.

Барабанист на “Дистрикт 13” е българинът Асен Милушев, който от 5 години живее в английската столица. Той и англичаните Джон Уайлд и Ричард Вандерпой се събират през октомври 2017 г. За двете години от създаването ѝ тримата са свирили в много от легендарните лондонски клубове и зали: The Big Red, The Grand, Half Moon, Dublin Castle, Zigfrid von Underbelly, The Black Heart, Hope&Anchor, The Water Rats, Roadtrip & The Workshop. Бандата има много участия и в английската провинция на фестивали и в клубове. Пред българска публика свири през 2018 г. на Hills of Rock в Пловдив и на Rock’n’rolla в София.

Асен Милушев е израснал в Сливница и в София. От дете слуша “Куин”, “Ролинг Стоунс”, “Бийтълс”, но когато през 1991 г. чува “Черния албум” на “Металика”, решава, че единственото, което иска да прави, е да има група и да свири пред публика.

Дотогава Асен се

занимава активно

с футбол

Започва да тренира от деветгодишен. Играл е като вратар в юношеските отбори на “Сливнишки герой”, “Локомотив” София и “ЦСКА”. Ако “София Мюзик Ентърпрайзис” не организират концерт на “Металика” в Пловдив през 1999 г., вероятно Асен щеше да продължи да се занимава с любимия си спорт. Но концертът се състоя и само три години след него барабанистът на “Дистрикт 13” се отдава изцяло на музиката. Започва да свири кавъри с група приятели и с тях за първи път излиза на сцена в софийски клубове. После създава метъл бандата “Крашбрейк”, чийто албум Hail To The Anonimous още може да бъде намерен в музикалната платформа Spotify. Групата прекратява дейност със заминаването на Асен през 2014 г. за Лондон. Решението му да заживее в английската столица идва, след като много фестивали и музикални лейбъли отказват да работят с “Крашбрейк” с краткото изречение “Не работим с групи от Източна Европа, елате тук!”.

Асен се установява в Лондон, но колегите му от “Крашбрейк” остават в София. Той започва да си търси група, с която да свири. Репетира и има участия с пет банди с различни стилове – от инди рок до тежък метъл. В последната група се запознава с Ричард Вандерпой и бързо стават приятели.

Когато тя се разпада, двамата решават да направят нова и пускат обява, че търсят вокал и китарист. Последният музикант, когото прослушват още в първия ден от срещите с кандидати, е Джон Уайлд. Тримата си пасват идеално като музиканти и хора – всеки има различни умения и характер, допълващи се с тези на останалите. Ричард и Асен отлагат всички останали прослушвания и започват да репетират активно с Джон, въпреки че живеят в доста отдалечени един от друг райони на Лондон и често пътуването за репетиция им отнема над два часа.

От самото начало тримата започват да работят по авторски песни. Джон вече има написани парчета и заедно с Асен и Ричард ги доразработват в нови аранжименти. След година групата има достатъчно материал за албум. Решават да се обърнат към саундинженера Георги Станев, популярен с работата си с Gravity Co, Графа, Свилен от “Остава” и други български звезди. Така “Сома” става реалност и премиерата му е в Лондон през юли миналата година. Освен че попада в класацията на сп. Power Play за най-добри рок и метъл албуми за 2019 г., “Сома” започва да се разпространява в английската столица от най-големия музикален магазин в Европа HMV.

Името на дебютния албум на “Дистрикт 13” е като на едноименния сингъл от него - “Сома”.

Песента е вдъхновена

от романа

“Прекрасният нов

свят” на Олдъс

Хъксли

Наскоро излезе и видео към парчето. То е заснето в полуразрушена църква в Корнуел, Англия. В областта на Корнуел групата снима клипове към още две от песните си – First Impression и баладата Is This The Way, чиито премиери ще бъдат тази година. За няколко дни режисьорът изтощава до краен предел триото, карайки музикантите да носят цялата си техника по планински хълмове, за да снимат красивата гледка отгоре. Снимките неколкократно са прекъсвани и от стада с крави, преминаващи любопитно край импровизираната снимачна площадка. “Най-смешното беше, че единственият човек сред нас, израснал изцяло в провинцията, се страхуваше от кравите, пасящи кротко наоколо. Много се смяхме на реакциите на Джон, не мисля, че ще спрем да се шегуваме с него по този въпрос”, казва Асен.

И тримата от бандата имат плаващо работно време и използват позитивите от това за повече репетиции и срещи за обсъждане на посоката, в която да се развиват като група. Джон преподава китара, пиано и солфеж в Лондон. Занимава се с музика от дете. Дядо му е бил композитор на класическа музика. Вокалът на “Дистрикт 13” е луд фен на “Нирвана”, дори купува първата си китара от Сиатъл.

Асен има репетиционна за музиканти и сред любимите му занимания е да търси интересни усилватели, китари и аксесоари, с които да зарадва клиентите си в нея. Когато няма участия с групата, барабаните на Асен не стоят неизползвани.

На касата спи

пухкавият барабанист

Бочко – лондонски

котарак,

чиято фейсбук страница “Дневникът на Бочко” е с хиляди почитатели. Бочко е бил бездомен повече от шест години, преди да срещне Асен и съпругата му. Той не е първият котарак, който двамата спасяват от улицата, но е първият лондончанин, настанил се в сърцата им. “Ако хората в България осиновяват повече, ако кастрират котките и кучетата и не ги изхвърлят при първия здравословен проблем, изискващ ветеринарна грижа, нямаше по улиците да има толкова страдащи животни. Организациите за защита на животните помагат много, но не са магьосници ”, казва барабанистът.

Една от най-вълнуващите срещи в Англия за Асен е тази с бившия китарист на “Джудас Прийст” Кей Кей Даунинг. Виждат се в имението на музиканта, в което приятели на Асен празнуват сватбата си. Иначе в Лондон барабанистът почти не пропуска рок концерт, бил той в малка зала или на стадион. Ходи не само заради преживяването, но и за да гледа отблизо музикантите на сцената и да вижда на живо резултата от огромната организация, стояща зад всяко едно добро шоу – това го вдъхновява безотказно.

Основното лично и професионално вдъхновение на Ричард Вандерпой пък е неговата малка дъщеря Сиена. Тя е човекът, с когото басистът прекарва най-много време. Ричард израства в семейство, в което се слуша почти всичко - от АББА през “Продиджи” и Майкъл Джексън. Репетира редовно вкъщи. “Аз съм единственият от групата, който не е започнал да свири още от дете, затова трябва да намирам време да се развивам непрекъснато”, казва басистът на “Дистрикт 13”.

Асен, Джон и Ричард често правят всичко възможно, за да приемат участия в Англия, дори и да са им предложени предишния ден, а пътуването до града, от който са ги поканили, да е на часове от Лондон. Организират се бързо и тръгват. Целта им е да представят “Сома” пред възможно най-широка публика. Освен постоянните клубни сцени за тази година “Дистрикт 13” вече имат потвърдени участия за фестивалите “Камдън Рокс” в Лондон, “Рокфорс” в Блекпул и “Мюзик Експо” в Бат. Асен, Джон и Ричард работят и по песните за втория си албум, който планират отново да запишат с Георги Станев в София.