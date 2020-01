Майли Сайръс се споразумя по делото за 300 млн. долара, заведено срещу нея

Певицата Майли Сайръс постигна споразумение по делото за 300 милиона долара за нарушаване на авторски права с хита "We Can't Stop", заведено от певец от Ямайка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Майкъл Мей, с артистичното име Флоргон, заведе дело срещу Майли Сайръс през 2018 г., претендирайки, че "We Can't Stop" наподобява много на песента му "We Run Things" от 1988 г. Той нарича хита си "реге фаворит", след като оглавява музикалната класация в родината му. Мей обвини Майли Сайръс и звукозаписната й къща "Ар Си Ей Рекърдс", притежавана от корпорацията "Сони", че са присвоили част от песента, включително и фразата "We run things. Things no run we."

Мей, Сайръс, "Сони" и други ответници регистрираха вчера съвместно споразумение във федералния съд в Манхатън, с което слагат край на делото окончателно.

Адвокатите на Майли Сайръс разпространиха писмо на 12 декември, че е постигнато споразумение и то ще бъде заведено в съда "когато бъде изплатено обезщетението", но не уточниха какво е то.

"We Can't Stop" от албума "Bangerz" на Майли Сайръс достигна второ място в класацията на "Билборд" през август 2013 г. Тогава класацията оглавяваше "Blurred Lines" на Робин Тик. За този хит също беше заведено дело за плагиатство заради наподобяване на песента на Марвин Гей "Got to Give it up" от 1977 г.