Травис Скот и "Джакбойс" оглавиха класацията на "Билборд" за албуми

Седмица след доминацията на коледни албуми в челната десетка на престижната класация Топ 200, рапът пренареди позициите в челото, пише сайтът на изданието.

Първото място в седмичния чарт заеха рапърът Травис Скот и "Джакбойс" - Шек Уес, Дон Толивър и Чейс Би, с едноименния проект "Jackboys". Тавата на рапърите включва седем парчета - шест вокални и едно инструментално, и е с продължителност едва 21 минути. По данни на Нилсен Мюзик от нея са продадени 154 000 еквивалентни албумни единици, които й отреждат първенството, предаде БТА.

Следващите две позиции в албумната класация също се заемат от рапъри - Роди Рич със 74 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Please Excuse Me for Being Anti-Social" и Пост Малоун с 64 000 продадени еквивалентни единици от "Hollywood's Bleeding".

Челната петица в чарта Топ 200 се допълва от певеца Хари Стайлс с албума "Fine Line" (54 000 продадени единици) и саундтрака към анимацията "Замръзналото кралство 2" (46 000 продадени единици).