Гилдията на сценаристите обяви номинациите за годишните си награди

Военният епос "1917" и мрачната комиксова адаптация "Жокера" са сред филмите, които получиха номинации за наградите на американската Гилдия на сценаристите, предаде ЮПИ, цитирана от БТА.

"1917" на Сам Мендес ще се съревновава в категорията за оригинален сценарий заедно с продукциите "Зубрачките", "Вади ножовете", "Брачна история" и "Паразит".

"Жокера" на Тод Филипс е с номинация в категорията за адаптиран сценарий. Останалите продукции, които ще си оспорват отличието, са "Хубав ден в квартала", "Ирландецът", "Джоджо Заека" и "Малки жени"

Сред номинираните в категорията за сценарий на документален филм е Алекс Гибни за "Гражданинът Х", разказващ историята на Михаил Ходорковски. Гибни е с номинация и като съсценарист на документалната продукция "The Inventor: Out for Blood In Silicon Valley" за Елизабет Холмс - скандалната основателка на уличената в измами компания за кръвни тестове "Теранос".

Наградите на Гилдията на сценаристите ще бъдат раздадени на едновременни церемонии в Лос Анджелис и Ню Йорк на 1 февруари.